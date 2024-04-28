МО сообщило о поражении пунктов дислокации зарубежных наемников на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, Российская армия поразила склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области республики. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, живой силе и оборонной технике украинской армии в 121 районе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Незадолго до этого Минобороны сообщало, что армия России нанесла сокрушительный удар по складам с ударными беспилотными летательными аппаратами ВСУ на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о сбитых за сутки ракетах и дронах.