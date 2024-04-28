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Посол Армении в ЕС высказался о подрыве интересов России на Кавказе

Посол Армении в ЕС Балаян назвал самоубийством подрыв интересов РФ на Кавказе

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Армения имеет глубокие исторические связи с Россией, в этой связи попытки подрыва интересов РФ на Кавказе являются самоубийственными. Об этом заявил посол Армении в ЕС Тигран Балаян в беседе с американской газетой Politico.

«География Армении означает, что она исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантазеры могут подумать, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, отношения Еревана с Брюсселем основаны на государственных интересах Армении. Стране выгодно иметь с Евросоюзом «образцовые» отношения, добавил Балаян.

Тесные связи Армении с ЕС не исключают двусторонних теплых отношений с Россией, «и это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам», подчеркнул дипломат.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти.

Ранее Лавров рассказал об отношениях России и Армении.

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