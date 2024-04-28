Россию назвали футбольной страной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о популярности футбола в России. Его слова передает Sport24.

«Россия точно футбольная страна. У нас количество людей болеющих и интересующихся футболом свыше 60% населения. Футболом занимается наибольшее количество людей из тех, кто занимается спортом. Футбол — самый популярный вид спорта в России? 100%. Это можно увидеть по телевизионным рейтингам и рейтингам боления», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в РПЛ планируют запретить тренерам возглавлять больше двух клубов за сезон.