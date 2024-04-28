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Экс-полковник СБУ рассказал, как РФ ищет слабые места украинской армии

Экс-полковник СБУ Стариков: РФ ищет слабые места в обороне ВСУ по всему фронту

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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России ищет слабые места обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому в ближайшее время направления конфликта «загорятся везде», при этом одной из брешей обороны ВСУ является район у населенного пункта Очеретино. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

«В ближайшее время (направления конфликта. — прим. ред.) загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу», — подчеркнул он, добавив, что вооруженные силы России находятся в поиске слабых мест обороны ВСУ.

По его словам, слабость обороны украинской армии можно проследить в районе населенного пункта Очеретино.

28 апреля вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно информации ведомства, Российская армия поразила склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области республики. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, живой силе и оборонной технике украинской армии в 121 районе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее российская армия ликвидировала восемь боевых машин РСЗО HIMARS за неделю.

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