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Дочь олигарха Махмудова попала в ДТП в Подмосковье второй раз за год

Baza: дочь олигарха Махмудова второй раз за год попала в ДТП в Подмосковье

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Телеграм-канал «Baza»

В Подмосковье дочь олигарха Искандера Махмудова Анастасия попала в ДТП второй раз за год. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что 21-летняя девушка получила сотрясение мозга, она обратилась в больницу. Авария произошла на трассе М-1 рядом с пунктом оплаты проезда.

До этого Анастасия попала в ДТП в Подмосковье в мае 2023 года.

Тогда в районе села Петрово-Дальнее опрокинулся автомобиль BMW, в котором ехали два молодых человека и три девушки. Все они были детьми высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В машине ехали сын первого замглавы Следственного комитета РФ Эдуарда Кабурнеева Лавр Кабурнеев, дочь главы Минвостокразвития Алексея Чекункова Алина Чекункова. Также в машине находились Дарья Войнова (дочь начальника главного управления кадров Генпрокуратуры Валерия Войнова), Андрей Саркисян (сын основателя сети клиник «Доктор Мартин» Мартироса Саркисяна) и Анастасия Махмудова. Водитель и пассажиры автомобиля получили травмы, у Кабурнеева и Войновой выявили переломы плеча.

Ранее башкирский самокатчик нокаутировал мужчину, угрожавшего соседям отверткой.

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