Россиянам рассказали об особенностях инвестиций в бриллианты

Лишь 2% бриллиантов на рынке являются инвестиционными из-за высокой стоимости хранения и непрозрачности ценообразования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные вице-президента аналитической фирмы «Борселл» Ольга Веретенникова

По словам эксперта, процесс вложений в драгоценные камни непростой и небыстрый. Главный плюс — возможность через длительный срок продать камень за приемлемые деньги, что позволяет сохранить и преумножить капитал. Однако рассчитывать на 100% прибыль за полгода нереалистично. Она так же указала на относительно ограниченное предложение этого редкого товара.

Веретенникова пояснила, что инвестиции в минералы предполагают немалые вложения с расчетом на будущий доход. Она назвала ряд факторов, делающих вложения в алмазы привлекательными в кризисы и для защиты от валютных/инфляционных рисков.

Это крайняя редкость и ограниченность запасов алмазов — их добывают примерно в 150 раз меньше золота и в 900 раз меньше серебра. Плюс рост спроса на ювелирные изделия и высокая концентрация стоимости бриллиантов на единицу веса, удобная для хранения.

По мнению аналитика, действительно редкий камень можно будет выгодно продать через 10-15 лет при удачной первоначальной покупке. Но рассматривать этот процесс исключительно как способ заработка неверно — для реальной прибыли нужна высокая экспертиза.

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