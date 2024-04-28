Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об особенностях инвестиций в бриллианты

Аналитик Веретенникова: только 2% бриллиантов на рынке являются инвестиционными

close
100%
Depositphotos

Лишь 2% бриллиантов на рынке являются инвестиционными из-за высокой стоимости хранения и непрозрачности ценообразования. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные вице-президента аналитической фирмы «Борселл» Ольга Веретенникова

По словам эксперта, процесс вложений в драгоценные камни непростой и небыстрый. Главный плюс — возможность через длительный срок продать камень за приемлемые деньги, что позволяет сохранить и преумножить капитал. Однако рассчитывать на 100% прибыль за полгода нереалистично. Она так же указала на относительно ограниченное предложение этого редкого товара.

Веретенникова пояснила, что инвестиции в минералы предполагают немалые вложения с расчетом на будущий доход. Она назвала ряд факторов, делающих вложения в алмазы привлекательными в кризисы и для защиты от валютных/инфляционных рисков.

Это крайняя редкость и ограниченность запасов алмазов — их добывают примерно в 150 раз меньше золота и в 900 раз меньше серебра. Плюс рост спроса на ювелирные изделия и высокая концентрация стоимости бриллиантов на единицу веса, удобная для хранения.

По мнению аналитика, действительно редкий камень можно будет выгодно продать через 10-15 лет при удачной первоначальной покупке. Но рассматривать этот процесс исключительно как способ заработка неверно — для реальной прибыли нужна высокая экспертиза.

До этого стало известно, сколько россияне потратили на ювелирные украшения с начала года.

Ранее ювелир развеяла самые распространенные мифы о золоте и золотых украшениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами