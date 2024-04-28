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ВСУ обстреляли два села в Белгородской области

МЧС заявило об атаке ВСУ по селам Старый Хутор и Демидовка Белгородской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают два села в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на Единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Ведется обстрел: Валуйский городской округ, село Старый Хутор», — указывается в публикации.

По данным ведомства, украинские войска также наносят удары по селу Демидовка, расположенному в Краснояружском районе региона.

Местных жителей настоятельно просят спуститься в подвалы или убежища.

Незадолго до этого Гладков заявлял, что украинская армия атаковала село Вязовое, расположенное в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, бойцы ВСУ нанесли удар по населенному пункту при помощи дрона-камикадзе. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил объект связи местной инфраструктуры.

Ранее МО РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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