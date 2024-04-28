Лидера группы «Коррозия металла» привезли в суд

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет рассматриваться административный протокол, составленный на него за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам солиста, группа не пропагандировала нацистскую символику, а претензии к группе могли возникнуть «к черепам и костям», изображенным на одежде. Также в суд доставлены гитаристы Дани и Рэм.

Лидера трэш-метал-группы Сергея Троицкого («Паук») и других ее участников задержали в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля. Коллектив выступал в ночном клубе «Ненависть» в рамках тура по городам России.

Как сообщила ТАСС директор группы, Троицкого и остальных музыкантов сначала допрашивали в гримерке. При этом правоохранители запретили членам группы пользоваться мобильной связью.

Директор рок-группы «Коррозия металла» Мария Рунова рассказала, что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики вели себя очень жестко. По ее словам, посетителей раздевали и искали татуировки, а пришедшего на костылях фаната избили.

Ранее директор «Коррозии металла» получила сотрясение мозга при задержании музыкантов.