Никакой коммерции. В России ужесточают для мигрантов правила сдачи экзамена по русскому Все 12 вузов, экзаменующие мигрантов, расторгли договоры с коммерческими партнерами

Мигранты в России больше не смогут сдавать экзамен по русскому языку в коммерческих организациях. В Минобрнауки РФ сообщили, что 12 вузов, уполномоченных проводить тестирование, расторгли все договоры со своими партнерами. Ранее такое распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков. Оно стало реакцией на скандал с Институтом имени Пушкина, сотрудники которого были вовлечены в схему незаконной выдачи сертификатов о знании языка иностранцам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Все 12 университетов, которые имеют полномочия проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли договоры с коммерческими партнерами, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. Ранее такое распоряжение дал глава ведомства Валерий Фальков — вузы должны были выполнить его до 1 мая 2024 года.

«Таким образом, прием экзаменов от имени образовательных организаций на коммерческих площадках прекращен», — говорится в публикации.

Теперь экзамены для иностранцев на знание русского языка, законодательства и истории РФ будут проводить только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Площадки для этого появятся во всех регионах, добавили в министерстве. Сейчас уполномоченные вузы завершают оформление соответствующих соглашений.

«Все эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан», — заявил замминистра науки и образования РФ Константин Могилевский.

До распоряжения Фалькова иностранцы могли сдать экзамен на знание русского в 12 российских вузах и одной организации правительства Москвы, а также в коммерческих фирмах, заключивших соглашения с аккредитованными университетами. Среди таких организаций, как сообщает РБК, были частные бюро переводов документов и центры помощи мигрантам по правовым вопросам. Точное их число неизвестно.

В один из таких центров — питерскую компанию «Аксиома» — в конце марта с обыском пришли сотрудники экономической полиции, сообщил «Mash на Мойке». Организация за 15 тыс. рублей выдавала мигрантам поддельные сертификаты о знании языка. За месяц, по данным Telegram-канала, через «Аксиому» проходило около 500 иностранцев, что суммарно приносило компании около 7,5 млн руб. В схему были вовлечены сотрудники питерских вузов.

Скандал с Институтом Пушкина

Решение Миноборнауки усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории и основам законодательства РФ стало реакцией на скандал в Государственном институте русского языка им. Пушкина. В начале апреля Следственный комитет России сообщил, что группа лиц, в том числе сотрудники вуза, организовали незаконную выдачу сертификатов о прохождении тестирования.

Правоохранители задержали пятерых человек. По данным следствия, подозреваемые помогли обеспечить нелегальное пребывание в России 464 гражданам Таджикистана и Узбекистана. Одного из участников преступной схемы — Геннадия Тарасенко — арестовали, другую — экс-сотрудницу института Марину Бальбурову — отправили под домашний арест.

После этого Рособрнадзор объявил пяти российским вузам предостережение о недопустимости нарушений при экзамене по русскому языку для мигрантов. Сейчас число учебных учреждений, которые получили предостережения, выросло до восьми.

В самом Институте имени Пушкина после скандала сменили ректора — Наталью Трухановскую приказом Минобрнауки сняли с должности из-за «ненадлежащего контроля за проведением экзаменов для иностранцев». Вуз назвал это «международным скандалом» и «проникновением с целью захвата власти».

«Бюро миграционных услуг» и «отличники» из Башкирии

За последний месяц в России раскрыли как минимум две схемы незаконной миграции, в которых участвовали сотрудники правоохранительных органов или вузов. 25 апреля подмосковный главк СК РФ сообщил, что предъявил обвинения в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток 14 гражданам. Среди обвиняемых четверо являются сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское».

Следствие установило, что они с января 2022 по март 2024 года за взятку на общую сумму больше 1 млн рублей поставили на миграционный учет более 1,5 тыс. иностранных граждан в Реутове и Балашихе.

«В последующем обвиняемые обеспечили выдачу иностранным специалистам фиктивных сертификатов о якобы владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также иных документов, необходимых для дальнейшей легализации иностранцев на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

«Бюро миграционных услуг», от имени которого действовали обвиняемые, не существовало. 12 человек арестовали, еще двоих отправили под домашний арест.

Еще один скандал, связанный с незаконной выдачей сертификатов, недавно произошел в Башкирии. Telegram-канал Mash Batash рассказал, что в республике пятеро граждан Узбекистана, не говорящих по-русски, на «отлично» сдали экзамен по русскому языку. Помогли им в этом преподаватели УУНиТ (Уфимский университет науки и технологий).

Позже выяснилось, что мигранты тестирование не сдавали. Экзамен за них написали жители Кургана, которые также помогли иностранцам оформить документы для пересечения российской границы.

Участников схемы осудили. Областная прокуратура потребовала от вуза аннулировать результаты экзамена.