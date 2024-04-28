Экс-тренер «Спартака» объяснил тактику «Динамо» на игру с «Зенитом»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в центральном матче между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги московская команда сыграет по той же схеме, которая смогла принести им победу в игре первого круга.

Матч «Зенит» — «Динамо» прошел в августе 2023 года и завершился со счетом 3:2 в пользу столичной команды.

«Думаю, что «Динамо» изберет ту тактику, по которой они играли против «Зенита» в последних матчах. В Санкт-Петербурге они сыграли очень прилично, так что скорее всего, они будут использовать тот же план, что был в игре первого круга», — заявил Гладилин.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее Борис Игнатьев заявил, что «Зенит» является фаворитом игры с «Динамо».