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Земляная насыпь в Абатском районе Тюменской области стала протекать

В МЧС выявили протечки земляной насыпи в Абатском районе Тюменской области

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Марк Падышев

Возле федеральной трассы Р-402 в Абатском районе Тюменской области обнаружена протечка земляной насыпи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«В ходе очередного мониторинга были выявлены протечки. Сотрудники МЧС России проводят работы по укреплению, дополнительно устанавливают барьерные ограждения для предотвращения сползания грунта и перелива воды», — следует из сообщения.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим около села Абатское, расположенного в Тюменской области, продолжает расти. Он отметил, что за минувшие сутки соответствующий показатель увеличился на 11 см. В результате к 8:00 по местному времени (6:00 мск) уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг отметки в 1208 см.

Вечером 27 апреля в информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Ишим у села Абатское вырос до 1203 см. При этом критическим для данного населенного пункта считается показатель в 960 см.

Ранее жителям тюменского города Ишима запретили посещать дачи из-за весеннего паводка.

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