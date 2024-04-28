Экс-премьер Азаров назвал цель ареста наместника Святогорской лавры

Власти Украины арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) надеются запугать жителей страны, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«На этот раз жертвой киевского режима Зеленского стал митрополит Святогорской лавры Арсений. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ», – пояснил Азаров.

Он отметил, что арест священнослужителя является очередным витком в религиозной войне, разжигаемой президентом Украины Владимиром Зеленским для дискредитации УПЦ в глазах православных украинцев. Экс-премьер предположил, что уголовное преследование наместника лавры может быть первым шагом к передаче ее под контроль ПЦУ.

25 апреля суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры Арсения. В заявлении отмечается, что священнослужителя оставили под стражей на 60 суток. При этом суд исключил вариант внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье «распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Ранее патриарх Кирилл счел «карательной мерой» Украины арест митрополита Арсения.