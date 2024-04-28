Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Азаров назвал цель ареста наместника Святогорской лавры

Азаров: арестом наместника Святогорской лавры Киев устрашает людей

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Власти Украины арестом наместника Святогорской лавры митрополита Святогорского Арсения (Яковенко) надеются запугать жителей страны, чтобы заставить их перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким мнением поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«На этот раз жертвой киевского режима Зеленского стал митрополит Святогорской лавры Арсений. Так киевский режим пытается заставить граждан перейти в раскольническую ПЦУ», – пояснил Азаров.

Он отметил, что арест священнослужителя является очередным витком в религиозной войне, разжигаемой президентом Украины Владимиром Зеленским для дискредитации УПЦ в глазах православных украинцев. Экс-премьер предположил, что уголовное преследование наместника лавры может быть первым шагом к передаче ее под контроль ПЦУ.

25 апреля суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры Арсения. В заявлении отмечается, что священнослужителя оставили под стражей на 60 суток. При этом суд исключил вариант внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье «распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Ранее патриарх Кирилл счел «карательной мерой» Украины арест митрополита Арсения.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами