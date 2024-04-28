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В Калужской области прокомментировали новость о подрыве цистерны с бензином

Калужский губернатор Шапша опроверг новость о подрыве цистерны из-за удара БПЛА

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Global Look Press

Калужский губернатор Владислав Шапша опроверг сообщения о подрыве цистерны с бензином на территории нефтебазы в Людиново после прилета украинских дронов. Соответствующая публикация была размещена в Telegram-канале.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о взрывах цистерны с бензином. <...> В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что разрушений и пожара в месте падения не было.

До этого Шапша сообщил о падении трех беспилотников в районе нефтебазы в Калужской области.

По словам чиновника, инцидент произошел около 03:40 — три дрона рухнули в районе нефтебазы в городе Людиново. По факту случившегося проводят проверку.

Перед этим Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами.

По данным ведомства, девять беспилотников были сбиты над Брянской, три — над Курской областью, два — над Белгородской и три — над Калужской областью. Все дроны относились к самолетному типу.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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