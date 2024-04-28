Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин заявил, что США желают сохранить однополярный мир

Володин: США думают только о себе и желают сохранить однополярный мир

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

США думают только о себе и, желая сохранить однополярный мир, жертвуют другими. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит журналист Павел Зарубин.

«Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства», — сказал Володин.

По его словам, именно по этой причине Россия всегда была привержена стратегии построения справедливого миропорядка и многополярности.

До этого Володин заявил, что Россия может принять «симметричные решения» после изъятия активов РФ в пользу Украины, обвинив Вашингтон в «краже» из-за одобренного два дня назад законопроекта о конфискации российских средств в пользу Киева.

Володин также заявлял, что своим решением выделить Киеву $61 млрд США подталкивают Украину к войне «до последнего украинца», при этом лишив страну будущего и похоронив ее экономику.

Ранее Володин обвинил США в попытке стереть из памяти людей бомбардировки НАТО Югославии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами