Задержанному студенту МГУ из Одессы сократили срок пребывания в России

Студенту МГУ из Одессы, которого обвиняют в сборе денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили о сокращении сроков пребывания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«То обстоятельство, что Гулько С.В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней, не препятствует назначению Гулько С.В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что студента МГУ из Одессы арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве. По версии следствия, студент неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера. Кроме того, он делал публикации, направленные на сбор средств для нужд Вооруженных сил Украины.

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

По данным российской спецслужбы, 33-летняя женщина оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины. В ЦОС ФСБ заявили, что с февраля 2022 года россиянка по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций.

Ранее в Томской области задержали двух человек за поддержку ВСУ.