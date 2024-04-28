Губернатор Калужской области опроверг информацию о взрывах на территории нефтебазы

Взрывов с цистерной на территории нефтебазы в Людиново Калужской области не было. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша, комментируя падение трех беспилотников на территории нефтебазы.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара. Разрушений и пожара в месте падения не было», — заявил он.

До этого Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя регионами. По данным ведомства, девять беспилотников были сбиты над Брянской, три — над Курской областью, два — над Белгородской и три — над Калужской областью. Все дроны относились к самолетному типу.

Владислав Шапша подтвердил факт ночной атаки беспилотников на регион. По словам чиновника, инцидент произошел около 03:40 — три дрона рухнули в районе нефтебазы в городе Людиново. По факту случившегося проводят проверку.

Ранее в США рассказали, как Россия мешает снабжению ВСУ беспилотниками.