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Офис президента Украины поссорил граждан, отказав мужчинам в консульских услугах

Дубинский: офис президента поссорил украинцев отказом в консульских услугах

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Reuters

Офис президента Украины отказом мужчинам призывного возраста в консульских услугах поссорил выехавших за рубеж граждан с оставшимися на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он заявил, что в офисе президента обещали решить вопрос демобилизации и ротации для сотен тысяч военнослужащих, после чего их «цинично кинули».

«А дальше их проблемы — тех, кого не демобилизовали и не сменили — тонут в созданном же властью искусственном скандале с отказом в паспортах зарубежным украинцам. Вуаля, все теперь обсуждают не обвал фронта, не массовое СОЧ из-за отсутствия демобилизации, а консульские проблемы вынужденных эмигрантов», — сказал он.

28 апреля сообщалось, что украинцы ищут жен с инвалидностью на фоне мобилизации.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Дмитрий Песков предсказал победу России в СВО.

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