Житель Ростовской области расстрелял машину с людьми на дороге

В Цимлянском районе Ростовской области оперативники задержали мужчину за расстрел людей в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины», — указывается в публикации.
Согласно версии следствия, подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в проезжающую мимо машину, в которой находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя подруга. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, но девушка, несмотря на усилия врачей, скончалась от полученных ранений. Злоумышленнику вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
«Подозреваемый задержан», — говорится в материале.
В январе пресс-служба Краснодарского управления СК РФ сообщала, что на Кубани подросток выстрелил в свою опекуншу и угнал машину ее мужа.
Ранее полицейские выстрелили по машине нарушителя, которая двигалась прямо на них.