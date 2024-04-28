В кабмине сообщили об отмене экспортных пошлин на уголь на 4 месяца

Правительство России решило отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.

Отмечается, что решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины — от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.

До этого на Западе признали важность угля для мировой энергетики, поскольку этот ресурс обеспечивает порядка трети мировой генерации электроэнергии. Самое грязное ископаемое топливо продолжает стабильно добываться и использоваться в мире, несмотря на все программы по декарбонизации, отмечал Bloomberg.

Тем временем стало известно, что в последние месяцы экспорт российского морского угля в Азию ослабевает. При этом сокращаются поставки как энергетических марок, так и коксующихся углей, используемых в сталелитейной промышленности.

Ранее российская угольная отрасль вновь оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки.