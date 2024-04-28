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В Мурманской области арестован журналист Associated Press

AP сообщило об аресте своего журналиста Карелина в Мурманской области

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Depositphotos

В Мурманской области России был арестован журналист Associated Press Сергей Карелин. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналисту вменяется участие в экстремистском сообществе. По этой статье ему грозит от двух до шести лет заключения.

По данным The Guardian, Карелин является гражданином РФ и Израиля. До 2022 года он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в России.

Причиной ареста Карелина называют связь с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального.

До этого по тому же обвинению в Москве был арестован продюсер новостной службы агентства Reuters Константин Габов.

По данным следствия, Габов участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для публикации на YouTube-канале «Навальный LIVE» (площадка для размещения контента ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)).

Ранее журналистка «Фонтанки» Ксения Клочкова после обысков уехала в отпуск.

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