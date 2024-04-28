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Пост посла Литвы с Крымским мостом объяснили вседозволенностью Запада

Мезюхо: постом с Крымским мостом посол Литвы перешел все границы

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Sarunas Mazeika/Delfi

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс своим постом с намеком на возможный удар по Крымскому мосту нарушил все границы дипломатического этикета. Об заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван в интервью ИА «Регнум».

«Сегодня мы живем в эпоху постправды, когда западным СМИ, представителям дипломатического корпуса, экспертного сообщества можно все», – заявил Мезюхо.

Он отметил, что публикацию дипломата можно сравнить с объявлением войны Российской Федерации и назвал ее нарушением основных норм международного права.

Мезюхо также выразил уверенность, что это не последнее послание подобного рода на фоне поставок западными странами дальнобойных ракет Украине. Такие сообщения не позволяют западным экспертам и дипломатам оставаться в рамках дипломатического статуса, подчеркнул чиновник.

28 апреля экс-министр иностранных дел Литвы опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) коллаж с изображением Крымского моста и снимком пуска ракеты. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством публикацию литовского дипломата.

Ранее Линаса Линкявичюса заподозрили в шизофрении из-за поста про Крымский мост.

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