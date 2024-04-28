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Посла Литвы назвали «политическим карликом» после слов про Крымский мост

Общественник Смирнов: слова посла Литвы о Крымском мосту — это жалкий визг

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Thomas Trutschel/Global Look Press

Пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса, в котором содержался намек на удар по Крымскому мосту, — это «жалкий визг политического карлика», заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Такое мнение он высказал в разговоре с РИА Новости.

«Жалкие визги политических карликов вызваны все более ухудшающимся положением ВСУ на фронте», — сказал Смиронов.

Общественный деятель отметил, что в России и так знают, что Крымский мост — одна из приоритетных целей украинских войск, и посоветовал «нацистским пособникам» вроде Линкявичюса не забывать историю своих стран.

28 апреля в аккаунте Линкявичюса в социальной сети X (бывший Twitter) появился пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава МИД Литвы опубликовал коллаж с изображением объекта инфраструктуры и снимок пуска ракеты. При этом он «посоветовал» всем, у кого еще нет фотографии на Крымском мосту, сделать такой кадр, пока есть время.

Ранее член Совфеда Григорий Карасин заподозрил литовского посла в шизофрении.

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