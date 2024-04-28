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Найдена новая движущая сила старения и способ борьбы с ней

Cell: ограничение калорий замедляет возрастное нарушение работы жировой ткани

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Накопление антител IgG в жировой ткани может быть движущей силой процесса старения. Замедлить его может ограничение калорийности рациона. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

Ключевая характеристика старения — выраженное нарушение метаболизма. В новом исследовании, используя данные экспериментов на человеческой и мышиной жировой ткани. Они показали, что с возрастом в образцах увеличивалась концентрация антител IgG. Их накопление у людей начиналось уже в очень молодом возрасте.

Этот процесс, предполагают авторы, приводит к воспалению, последующему фиброзу (рубцеванию) жировой ткани и потере чувствительности жировых клеток к инсулину. Последнее ранее было связано с развитием диабета 2-го типа и ожирения.

Замедлить и даже обратить вспять процесс накопления IgG может ограничение калорий. Это способствует сохранению нормальной работы жировой ткани в течение более длительного времени.

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