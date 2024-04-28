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В Ингушетии задержаны представители ОПГ, укравшие свыше миллиарда рублей

Участников ОПГ из Ингушетии задержали по делу о хищении более миллиарда рублей

В Ингушетии задержаны участники организованной преступной группы (ОПГ), которые подозреваются в хищении свыше миллиарда рублей. Это следует из сообщения в Telegram-канале ГУ МВД России по СКФО.

«Правоохранителями выявлена и пресечена деятельность тщательно скрывающейся организованной преступной группы, специализирующейся на хищениях денежных средств в особо крупном размере, выделенных из федерального бюджета для реализации государственных мер поддержки семей с детьми», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать девять пособников бандитской группы, которая в марте и апреле в Ингушетии совершила нападения на пост ДПС и правоохранителей.

По информации главы региона Махмуд-Али Калиматова, совершившие нападение объявили себя сторонниками ИГИЛ (организация запрещена в России).

Органы безопасности, внутренних дел и Росгвардии оперативно нашли и во время перестрелки нейтрализовали четверо злоумышленников, еще двоих удалось задержать и поместить под стражу, рассказали в пресс-службе.

Также власти призвали население, проживающее вблизи проведения контртеррористической операции по пресечению деятельности вооруженной группы, быть бдительными.

Ранее в УФСБ подтвердили задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Ингушетии.

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