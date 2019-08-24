Трамп прилетел на G7 вместе с женой

Американский президент Дональд Трамп прилетел на личном самолете во Францию для того, чтобы поучаствовать в саммите G7. Прямую трансляцию его встречи вел The Sun.

Как отмечается, вместе с Трампом прилетела его жена Меланья. Первая леди США была в темных очках и в коктейльном лимонном платье. Она вышла с самолета после мужа и почти не улыбалась.

Известно, что Трампа и его жену встретил почетный караул, после чего они сели в бронированный автомобиль и уехали.

Ранее сообщалось, что Трамп забрал пресс-секретаря у собственной жены.