Зеленский назвал условия для возвращения России в G8
close
Глава Украины Владимир Зеленский назвал условия для возвращения президента России Владимира Путина в G8. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия сможет вернуться в G8, если «вернет полуостров Крым», а также закончит конфликт в Донбассе.
Кроме того, Зеленский предложил российской стороне освободить заключенных в РФ граждан Украины.
Он добавил, что это станет «настоящим серьезным сигналом миру», который покажет, что Россия может участвовать в современной высокой дипломатии.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о присутствии России в G8.