Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Глава Украины Владимир Зеленский назвал условия для возвращения президента России Владимира Путина в G8. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия сможет вернуться в G8, если «вернет полуостров Крым», а также закончит конфликт в Донбассе.

Кроме того, Зеленский предложил российской стороне освободить заключенных в РФ граждан Украины.

Он добавил, что это станет «настоящим серьезным сигналом миру», который покажет, что Россия может участвовать в современной высокой дипломатии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о присутствии России в G8.