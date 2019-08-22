Политолог оценил слова Трампа о возвращении боевиков в страны ЕС

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о намерении вернуть захваченных в Сирии террористов в страны ЕС. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что речь идет о возвращении боевиков в страны их происхождения, в том числе и европейские.

Он заявил, что американский лидер не обладает необходимыми силовыми структурами для осуществления подобных действий. Политолог добавил, что заявление Трампа касается скорее небольшой группы боевиков.

Брутер отметил, что даже для возвращения маленького число боевиков необходимо согласование с другой стороной.

Эксперт сказал, что намерение Трампа не вызывает ни положительной, ни отрицательной реакции. По его мнению, воплощение этой идеи не может быть осуществлено в одиночку США, поскольку кажется слишком сложным.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил страны ЕС взять обратно боевиков.