Путин прибыл во Францию

Президент России Владимир Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет российского лидера приземлился в Марселе. По предварительной информации, Путин пересядет на вертолет и направится в форт Брегансон, который является летней резиденцией лидеров Франции. Его прибытие туда ожидается через час.

Ранее FT рассказала о критике Макрона за встречу с Путиным. Их встреча состоится накануне саммита G7 в Биаррице. Лидер Франции попытается убедить коллегу из России, что улучшение отношений со странами Запада поможет восстановить место РФ среди промышленно развитых стран.