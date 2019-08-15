Парламент Молдавии одобрил переход на пропорциональную систему на выборах депутатов

Парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении переход от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, заявила спикер Зинаида Гречаный. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, законопроект был поддержан 59 голосами.

Отмечается, что также изменятся правила проведения выборов.

Также депутаты разработали правила, которые обеспечат открытость источников финансирования политформирований и избирательных кампаний.

Ранее сообщалось, что в Молдавии утвердили переход к смешанной избирательной системе.