Путин посетит Финляндию для проведения переговоров с Ниинистё
close
Президент России Владимир Путин совершит деловую поездку в Финляндию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что там российский лидер проведет встречу с финским президентом Саули Ниинистё.
Президентский визит состоится 21 августа.
Лидеры стран проведут переговоры о двусторонних отношениях, а также обсудят региональные и международные вопросы.
По окончании переговоров Путин и Ниинистё отужинают в Морской крепости Суоменлинна.
Ранее сообщалось, что Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы.