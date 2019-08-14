Путин посетит Финляндию для проведения переговоров с Ниинистё

Президент России Владимир Путин совершит деловую поездку в Финляндию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что там российский лидер проведет встречу с финским президентом Саули Ниинистё.

Президентский визит состоится 21 августа.

Лидеры стран проведут переговоры о двусторонних отношениях, а также обсудят региональные и международные вопросы.

По окончании переговоров Путин и Ниинистё отужинают в Морской крепости Суоменлинна.

Ранее сообщалось, что Финляндия выступила против выхода России из Совета Европы.