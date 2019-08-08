Опубликованы кадры из дома Атамбаева перед его задержанием

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Опубликовано видео, которое было сделано во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что на ролике видно, как заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова уговаривает Атамбаева сдаться.

Уточняется, что в этот момент сам экс-глава находился в бункере в своей резиденции.

Кроме того, было опубликовано видео, где замминистра МВД разговаривает с Атамбаевым уже внутри бункера.

Ранее сообщалось, что политолог назвал разногласия между двумя президентами Киргизии.