Кабмин Японии назвал протест России из-за нарушений на Южных Курилах неприемлемым

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Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны не приняло протест России из-за Южных Курил. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в таком ключе он высказался по поводу получения от заместителя главы МИД России Игоря Моргулова ноты протеста.

«Посол [Японии в России Тоёхиса] Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства», — заявил Суга.

Он добавил, что такие представления Москвы Токио считает неприемлемыми. Суга подчеркнул, что Японии продолжит вести активные переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора.

Ранее Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.