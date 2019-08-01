В Белом Доме раскрыли подробности переговоров Трампа с Путиным

Лидер США Дональд Трамп провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили торговые отношения между странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Помимо торговых отношений в разговоре был затронут вопрос с пожарами в Сибири. Трамп выразил обездоленность ситуацией.

Ранее в Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Лидер США предложил помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Путин расценил эту инициативу Трампа залогом восстановления полноформатных двухсторонних отношений.