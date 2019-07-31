«Оппозиционная платформа» объявила о готовности к сотрудничеству с партией Зеленского

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» сообщили что, их представители готовы к сотрудничеству с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа» Наталии Королевой.

По ее словам, сотрудничество необходимо для достижения мира, социальной и экономической стабильности в стране.

Также депутат отметила, что взаимодействие между партиями важно для восстановления мира на Украине.

Ранее представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.