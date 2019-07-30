Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи». Об этом он написал в фейсбуке.

До этого Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду тем, что ему мешала полиция и «организованные группы внутри страны».

По его словам, ни полиция, ни МВД в целом не работали против Порошенко.

Он отметил, что экс-президент таким способом оправдывает свое поражение, а сотрудники полиции работали на честные выборы.

«Увы, для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает», — подчеркнул Аваков.

Кроме того, по его мнению, если бы Порошенко не сконцентрировался так на борьбе за власть и деньги, то в стране можно было бы многого достичь.

Ранее Порошенко заявил, что не будет прятаться и такими действиями радовать российского президента Владимира Путина.