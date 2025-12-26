Стали известны планы Николь Кидман на первые новогодние выходные без мужа

Актриса Кидман после разрыва отпраздновала Рождество с дочерьми после разрыва с мужем

Австралийская и американская актриса Николь Кидман в образе от Balenciaga во время благотворительного бала Met Gala в Метрополитен-музее, Нью Йорк, США, 5 мая 2025 года

Стали известны планы австралийской актрисы Николь Кидман на новогодние выходные, которые она впервые за 20 лет проведет без мужа — музыканта Кита Урбана. Об этом пишет People.

По словам инсайдеров, Кидман проведет праздники с дочерьми на родине в Австралии.

«Это все, чего она хотела после бурного разрыва. Она просто хотела отпраздновать Рождество дома и очень взволнована», — продолжил источник.

У Кидман и ее бывшего мужа Урбана есть две дочери по имени Санди и Фейт. У нее также есть двое детей, усыновленных в предыдущем браке с актером Томом Крузом — Белла и Коннор.

Пути Урбана и Кидман впервые встретились в 2005 году. В мае 2006 года пара обручилась, а через месяц они поженились в Сиднее.

Официально их разрыв был подтвержден осеньью 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кит Урбан задумался, что развод с Николь Кидман мог быть ошибкой.