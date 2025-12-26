Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Стали известны планы Николь Кидман на первые новогодние выходные без мужа

Актриса Кидман после разрыва отпраздновала Рождество с дочерьми после разрыва с мужем
Австралийская и американская актриса Николь Кидман в образе от Balenciaga во время благотворительного бала Met Gala в Метрополитен-музее, Нью Йорк, США, 5 мая 2025 года
Mario Anzuoni/Reuters

Стали известны планы австралийской актрисы Николь Кидман на новогодние выходные, которые она впервые за 20 лет проведет без мужа — музыканта Кита Урбана. Об этом пишет People.

По словам инсайдеров, Кидман проведет праздники с дочерьми на родине в Австралии.

«Это все, чего она хотела после бурного разрыва. Она просто хотела отпраздновать Рождество дома и очень взволнована», — продолжил источник.

У Кидман и ее бывшего мужа Урбана есть две дочери по имени Санди и Фейт. У нее также есть двое детей, усыновленных в предыдущем браке с актером Томом Крузом — Белла и Коннор.

Пути Урбана и Кидман впервые встретились в 2005 году. В мае 2006 года пара обручилась, а через месяц они поженились в Сиднее.

Официально их разрыв был подтвержден осеньью 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кит Урбан задумался, что развод с Николь Кидман мог быть ошибкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512143_rnd_1",
    "video_id": "record::c98d788e-0f60-41dc-9546-36de0f6eacbc"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+