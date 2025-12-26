Легенда «Спартака» поддержал назначение Гусева на пост тренера «Динамо»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал решение руководства московского «Динамо» назначить Ролана Гусева главным тренером команды, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что это хорошее начало для руководства «Динамо». Через каждый год менять тренера это вообще… Дурной пример заразителен. Они пошли по дороге, которая не оправдала себя. Сейчас пусть доработает Гусев», — сказал Кавазашвили.

И.о. главного тренера Ролан Гусев 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

