Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Зеленский заявил, что предложил Трампу посетить Украину

Axios: Зеленский пригласил Трампа на Украину
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом пишет портал Axios по итогам разговора с украинским лидером.

«Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) выразил мнение, что было бы целесообразно, чтобы Трамп лично посетил (Украину – прим. ред.)», – цитирует портал Зеленского.

До этого Axios писал, что значительная часть деталей плана урегулирования украинского конфликта, обсуждаемого Вашингтоном и Киевом, уже согласована сторонами, в том числе и вопросы, касающиеся гарантий безопасности.

В пятницу, 26 декабря, журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова украинского официального лица, сообщал о возможной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

Ранее Зеленский заявил, что США предложили договоренности по урегулированию на 15 лет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27512041_rnd_1",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+