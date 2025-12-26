Зеленский заявил, что предложил Трампу посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину. Об этом пишет портал Axios по итогам разговора с украинским лидером.

«Он (Владимир Зеленский – прим. ред.) выразил мнение, что было бы целесообразно, чтобы Трамп лично посетил (Украину – прим. ред.)», – цитирует портал Зеленского.

До этого Axios писал, что значительная часть деталей плана урегулирования украинского конфликта, обсуждаемого Вашингтоном и Киевом, уже согласована сторонами, в том числе и вопросы, касающиеся гарантий безопасности.

В пятницу, 26 декабря, журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на слова украинского официального лица, сообщал о возможной встрече Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье, 28 декабря.

Ранее Зеленский заявил, что США предложили договоренности по урегулированию на 15 лет.