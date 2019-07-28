Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле

Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране. Об этом пишет The Times of Israel.

Уточняется, что на щите вместе с Путиным также изображен израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Два политика пожимают друг другу руки с лозунгом «Нетаньяху: в другой лиге». Кроме того, на другой стороне здания висит плакат, где премьер Израиля пожимает руку президента США Дональда Трампа.

Огромный плакат отражает почти идентичную рекламную кампанию, которая проводилась по всему Израилю во время подготовки к предыдущим выборам в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Трампа надули в Британии.