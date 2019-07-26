Польша решила позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом в эфире Польского радио рассказал пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

По его словам, освобождение лагеря — это заслуга советских войск, поэтому Польша намерена направить приглашение на мероприятие российскому лидеру.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, построенного на месте бывшего концлагеря.

Ранее сообщалось, что Варшава не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны.