Новости. Общество

Военкор предупредил о возможной провокации со стороны Киева на Рождество

Военкор Коц заявил, что Киев может готовить провокацию на Рождество
Александр Астафьев/РИА Новости

Украинская разведка заранее готовит оправдание для возможной собственной провокации на территории России в рождественские дни. Об этом в своем Telegram-канале военный корреспондент издания Александр Коц, отреагировав на заявление украинского ведомства.

Поводом стал распространенный украинской стороной текст, в котором утверждается о якобы планируемой Россией атаке по собственной территории со стороны новых регионов на православное Рождество. Коц расценил это как классический прием.

«Ну, чтобы потом, ударив по нашему храму, невинно хлопать глазами: «А мы предупреждали! Мы и Донецк с 2014-го по 2022-й сами обстреливали, судя по украинским заявлениям», — констатировал журналист.

По его мнению, в способности Киева нанести удар по православному храму во время службы сомневаться не приходится.

«У Зеленского уже давно нет ничего святого», — подчеркнул Коц.

1 января произошел украинские формирования совершили теракт — в результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января не удалось спасти более 20 человек, в том числе ребенка, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Херсонской области рассказали о состоянии детей, пострадавших при теракте ВСУ.

