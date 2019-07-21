Драка в кафе для сахалинского зампреда закончилась увольнением

Временно исполняющий обязанности глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал документ об увольнении зампредседателя правительства региона Кирилла Подберезного. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной отстранения от должности стало распространившееся в Сети видео с его дракой в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Отмечается, что он избивал остальных посетителей в состоянии алкогольного опьянения.

Лимаренко высказался, что чиновники высокого уровня должны показывать положительные моральные качества и подавать пример.

Уточняется, что должность Подберезный получил по итогам победы в региональном конкурсе по подбору кадров «Команда Сахалинской области».