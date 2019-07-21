Драка в кафе для сахалинского зампреда закончилась увольнением
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Временно исполняющий обязанности глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал документ об увольнении зампредседателя правительства региона Кирилла Подберезного. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной отстранения от должности стало распространившееся в Сети видео с его дракой в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Отмечается, что он избивал остальных посетителей в состоянии алкогольного опьянения.
Лимаренко высказался, что чиновники высокого уровня должны показывать положительные моральные качества и подавать пример.
Уточняется, что должность Подберезный получил по итогам победы в региональном конкурсе по подбору кадров «Команда Сахалинской области».