Киев обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме, о чем написал в своем твиттере.

Причиной такого заявления послужило изображение карты в газете «Карпаталия», которую издает Союз венгров Закарпатья. На иллюстрации ряд украинских территорий якобы принадлежит Венгрии.

В результате, Министерство иностранных дел Украины подало жалобу на газету в Генпрокуратуру и Службу безопасности.

Ранее в госизмене и сепаратизме обвинили лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.