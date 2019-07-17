Путин лично поздравил Меркель с днем рождения
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Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что поздравление на словах было теплым.
До этого Путин отправил Меркель поздравительную телеграмму, где пожелал ей крепкого здоровья, и отметил лидерские качества канцлера ФРГ.
«Дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея», — говорится в телеграме президента РФ.
Путин написал, что будет рад продолжению совместной работы с Меркель.