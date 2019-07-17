Путин лично поздравил Меркель с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с 65-летием по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что поздравление на словах было теплым.

До этого Путин отправил Меркель поздравительную телеграмму, где пожелал ей крепкого здоровья, и отметил лидерские качества канцлера ФРГ.

«Дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея», — говорится в телеграме президента РФ.

Путин написал, что будет рад продолжению совместной работы с Меркель.