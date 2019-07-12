Кадырову подарили термостакан Путина

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подарил Рамзану Кадырову такой же термостакан, какой был замечен у российского лидера Владимира Путина на саммите G20, передает РИА «Новости».

Копию керамического термоcтакана с изображением российского герба Кадырову вручили после завершения заседания парламента, где было решено переименовать родовое село Кадырова.

Глава Чечни принял подарок со словами «я его сдам в музей».

Ранее сообщалось, что на китайских рынках стали массово скупать белый термос, который похож на термокружку президента России Владимира Путина.