Кадырову подарили термостакан Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой... Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии запуска первого энергоблока Грозненской тепловой...
Саид Царнаев/РИА «Новости»

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подарил Рамзану Кадырову такой же термостакан, какой был замечен у российского лидера Владимира Путина на саммите G20, передает РИА «Новости».

Копию керамического термоcтакана с изображением российского герба Кадырову вручили после завершения заседания парламента, где было решено переименовать родовое село Кадырова.

Глава Чечни принял подарок со словами «я его сдам в музей».

Ранее сообщалось, что на китайских рынках стали массово скупать белый термос, который похож на термокружку президента России Владимира Путина.