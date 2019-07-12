Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду на улучшение градуса отношений между Грузией и Россией после отказа президента РФ Владимира Путина о нежелании вводить санкции, передает ТАСС.

Она также заявила, что власти Грузии займут выжидательную позицию, чтобы узнать «какова реальность». Зурабишвили отметила, что предпочитает высказывания о нежелании вводить санкции, в отличает от угроз.

Грузинский глава подчеркнула, что сделает все, чтобы не произошла эскалация.

По мнению Зурабишвили, российские туристы вернутся в Грузию, а также выразила надежду на то, что это произойдет скорее рано, чем поздно.

На вопросы о критике ее курса политики в адрес России она заявила, что прежде всего занимается защитой интересов своего народа.

Ранее сообщалось, что в Грузии оценили потери в случае российского эмбарго.