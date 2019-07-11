Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для него сохранение данного соглашения является очень важным и станет основным вопросом в ходе переговоров России и США по стратегической безопасности.

«Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией», — подчеркнул Байден.

Он также добавил, что намерен вернуть США в иранскую ядерную сделку при условии, что и Тегеран пойдет на это.

Ранее сообщалось, что Байден пообещал бороться с расизмом на посту президента США.