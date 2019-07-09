Директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина
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Директор телеканала канала «Рустави-2» Ника Гварамия заявил о том, что после выходки скандального журналиста Георгия Габунию, обругавшего президента РФ Владимира Путина рейтинги канала повысились. Об этом сообщает «Униан»
По словам Гварамии, президент России заслуживает произнесенные в его сторону слова. При этом директор канала принес извинения за случившийся инцидент.
Однако Гварамия считает, что журналист телеканала имел «легитимную» цель в своем обращении, но выбрал для своего выступления неприемлемую форму.
Отмечается, что руководство «Рустави-2» отстранило Габунию от эфира на два месяца.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Грузии извинений за выходку телеведущего.