Директор «Рустави 2» похвастался рейтингами после оскорбления Путина

Директор телеканала канала «Рустави-2» Ника Гварамия заявил о том, что после выходки скандального журналиста Георгия Габунию, обругавшего президента РФ Владимира Путина рейтинги канала повысились. Об этом сообщает «Униан»

По словам Гварамии, президент России заслуживает произнесенные в его сторону слова. При этом директор канала принес извинения за случившийся инцидент.

Однако Гварамия считает, что журналист телеканала имел «легитимную» цель в своем обращении, но выбрал для своего выступления неприемлемую форму.

Отмечается, что руководство «Рустави-2» отстранило Габунию от эфира на два месяца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Грузии извинений за выходку телеведущего.