Папа Римский попросил Путина молиться

Папа Римский Франциск после личной встречи с главой России Владимиром Путиным в Ватикане попросил его молиться за него. Об этом сообщает РИА «Новости».

Франциск поблагодарил Путина за визит, крепко пожал ему руку и сказал: «молитесь за меня».

«Спасибо за содержательную и интересную беседу», — ответил Путин.

Как отмечается, просьбу Франциска Путину не перевели.

Российский президент прилетел в Италию с официальным визитом 4 июля. Власти Рима усилили меры безопасности перед визитом Путина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.