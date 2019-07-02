Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что саммит ЕС согласовал кандидата на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, лидеры ЕС согласовали кандидатуру министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Он также добавил, что главы МИД Испании Жозепа Борреля предложили назначить на пост главы дипломатии.

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.

Ранее сообщалось, что Туск остановил саммит ЕС.